Выпускница томского политеха примет участне во втором сезоне шоу «Вызов» на ТНТ

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В Республике Дагестан проходят съёмки второго сезона спортивно-интеллектуального шоу «Вызов», где команды из звёзд и «умников» совместно борются за 10 миллионов рублей, проходя разнообразные челленджи на силу и логику. Направляют их бессменные ведущие проекта: шоумен и комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев и первый заместитель генерального директора негосударственного института развития «Иннопрактика» Наталья Попова.

В новом сезоне примет участие 11 звёзд шоу-бизнеса, которые давно привыкли к жизни под камерами, и 11 представителей мира науки, которые выступать привыкли только на научных конференциях.

В числе «умников», которые будут бороться за главный приз – инженер по управлению ядерным реактором из Томского Политехнического Университета Алина Тутолмина.

Будучи студенткой, Алина стала первой представительницей прекрасного пола в стране, получившей разрешение на управление ядерным реактором. В этом году девушка окончила магистратуру по направлению «Nuclear power engineering» с отличием и решила принять участие в популярном проекте.

– Очень нравится концепция шоу «Вызов»! Здесь можно испытать себя, свою физическую подготовку и интеллект, побороться со страхами, – признается Алина. – Самые сложные испытания для меня - это те, что связаны с погружение в воду. Но мы находимся в Дагестане, на берегу моря и среди множества рек и озер, так что избежать таких испытаний вряд ли удастся.

В качестве напарника хотелось бы сильного и крепкого мужчину, для распределения сил. Из «звездной» команды практически все мужчины соответствуют этому критерию. Также важную роль играет мотивация и стремление к победе, собранность и способность выкладываться на 200%. Посмотрим, кто проявит эти качества.

Среди «звездных» участников шоу: певец Ваня Дмитриенко, блогер Саша Стоун, актриса Ася Резник, телеведущая Карина Мурашкина, певец Влад Соколовский, блогер Николай Сердюков, певица Алина Левда, комик Денис Дорохов, певица Мария «Ваша Маруся» Лодянова, пауэрлифтер Кирилл Сарычев и блогер Юлия Коваль. Вместе с «умниками» им предстоит непростой путь: в смешанных парах они на протяжении сезона будут проходить комплексные челленджи на силу и интеллект, а также бороться в логове за право остаться в проекте.

Напомним, что в первом сезоне шоу победу одержала томичка, выпускница ТПУ Екатерина Щеглова. В паре с борцом Торнике Квитатиани они выиграли 10 миллионов рублей. Алина рассказала, что получив приглашение на шоу, сразу обратилась за советом к Екатерине.

– К сожалению, о выходе первого сезона узнала уже после победы Екатерины. Но уверена, что болела бы я только за нее! Катя старше меня на год, мы учились на одном направлении и даже заочно были знакомы. После того, как меня пригласили на «Вызов», я сразу обратилась к Кате за советом. Сейчас мы поддерживаем общение.