«Подписали соглашение»: Томск будет сотрудничать с Минском

От Томска документ подписывал и.о. мэра Михаил Ратнер, а со стороны Минска - глава администрации Октябрьского района Геннадий Люботынский Фото: Пресс-служба мэрии Томска

Томск будет сотрудничать с Октябрьским районом Минска, поделились в мэрии. Соглашение об этом подписали сегодня в Минске. От Томска документ подписывал и.о. мэра Михаил Ратнер, а со стороны Минска - глава администрации Октябрьского района Геннадий Люботынский.

«Стороны договорились о партнерстве и взаимодействии по самым разным направлениям экономического и социального развития», - прокомментировали в пресс-службе мэрии.

При этом о конкретных мероприятиях в рамках сотрудничества ничего не сообщается.

Напомним, что делегация Томской области работает в Беларуси. Накануне томичи посетили предприятия ЖКХ Гродно.