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НовостиОбщество16 августа 2023 13:34

«Подписали соглашение»: Томск будет сотрудничать с Минском

Томск планирует сотрудничать с одним из районов Минска
Александра Тайбатрова
От Томска документ подписывал и.о. мэра Михаил Ратнер, а со стороны Минска - глава администрации Октябрьского района Геннадий Люботынский

От Томска документ подписывал и.о. мэра Михаил Ратнер, а со стороны Минска - глава администрации Октябрьского района Геннадий Люботынский

Фото: Пресс-служба мэрии Томска

Томск будет сотрудничать с Октябрьским районом Минска, поделились в мэрии. Соглашение об этом подписали сегодня в Минске. От Томска документ подписывал и.о. мэра Михаил Ратнер, а со стороны Минска - глава администрации Октябрьского района Геннадий Люботынский.

«Стороны договорились о партнерстве и взаимодействии по самым разным направлениям экономического и социального развития», - прокомментировали в пресс-службе мэрии.

При этом о конкретных мероприятиях в рамках сотрудничества ничего не сообщается.

Напомним, что делегация Томской области работает в Беларуси. Накануне томичи посетили предприятия ЖКХ Гродно.