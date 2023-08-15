Томский губернатор Мазур посетил коммунальные предприятия Гродно

Делегация посетила «Спецавтохозяйство» и «Водоканал» Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Делегация Томской области побывала на предприятиях ЖКХ города Гродно в Беларуси. В пресс-службе обладминистрации сообщили, что в состав делегации вошли губернатор региона Владимир Мазур, и.о. мэра Томска Михаил Ратнер, заммэра Константин Чубенко. Они побывали в «Спецавтохозяйстве» и «Водоканале».

«Томский губернатор осмотрел технику предприятий, пообщался с руководителями, дал высокую оценку работе гродненских коммунальщиков и поручение томским властям перенимать лучший опыт», - прокомментировали в пресс-службе администрации Томской области.

Сообщается, что на балансе «Водоканала» Гродно находятся более 1500 километров подземных коммуникаций. Предприятие обеспечивает город водой, занимается вопросами водоотведения. А «Спецавтохозяйство» убирает улицы и дворы, вывозит отходы, содержит кладбища, отлавливает безнадзорных животных и т.д. Семь лет назад появилось его дочернее предприятие, которое занимается вопросами утилизации и переработки отходов.

Напомним, что в эти дни губернатор Томской области работает в Беларуси.