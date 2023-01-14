Константин Владимирович Церазов: «Главным драйвером для рынка в 2023 году станут дивиденды»

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Несмотря на самые сложные вызовы и потери, российский рынок не только выстоял, но и успешно адаптировался к новой реальности. По итогам индекс МосБиржи снизился на 43,1%, а индекс РТС упал 39,2%. В 2022 году рынком правила геополитика. В первые два месяца года на фоне растущих геополитических рисков на рынке начались распродажи, достигшие пика 24 февраля, когда президент РФ объявил о начале военной спецоперации. Индексы МосБиржи и РТС рухнули на 33-39%, и скорректировались на следующий день на 20-25%. С 28 февраля торги приостановили, и возобновили 24 марта – сначала в ограниченном режиме, а потом и полным списком бумаг, прошедших листинг на Мосбирже, говорит Константин Церазов. Банк России предпринял меры поддержки для финансовой системы, а также повысил ключевую ставку с 9,5% до 20%.

Церазов Константин Владимирович: «Вопреки мрачным прогнозам, российская экономика успешно адаптировалась к санкционному давлению»

В результате западных санкций резервы ЦБ были заморожены, банки отключены от платежной системы SWIFT, было введено нефтяное эмбарго, многие западные компании ушли с российского рынка, резюмирует Константин Церазов. В июне Банк России вернул ключевую ставку на уровень 9,5% годовых, а затем снизил ее до 8%, как отмечают аналитики Банка «Открытие», летом рубль укрепился с 120 рублей за доллар до 50 рублей за доллар, но к концу года, на фоне снижения доходов от экспорта, ушел к отметке 69,9 руб/долл. Осенью ЦБ ввел ограничение для неквалифицированных инвесторов на покупку ценных бумаг эмитентов из недружественных стран, однако у российских инвесторов появился доступ к бумагам на Гонконгской бирже.

Вопреки мрачным прогнозам, российская экономика успешно адаптировалась к санкционному давлению, говорит Константин Церазов. Так, снижение ВВП за 2022 год, по данным аналитических материалов Банка «Открытие», составило всего 2,1%, розничные продажи просели на 6,7%, инфляция по итогам года замедлилась до 11,9%.

Главным драйвером для рынка в 2023 году станут дивиденды, считает Константин Церазов. «Возврат к дивидендным выплатам повысит привлекательность рынка акций, и станет поводом для его долгосрочного роста» — заключает эксперт.