«Асфальт и газон»: в Заозерном переулке Томска благоустроили двор

В честь окончания работ во дворе провели торжественное мероприятие. Фото: Telegram-канал спикера Акатаева

Во дворе дома в переулке Заозерном, 16/1, завершили ремонт, отчитались в мэрии. В честь окончания работ во дворе провели торжественное мероприятие, в котором участвовали глава Ленинского района Андрей Дорош, спикер гордумы Чингис Акатаев.

«По словам местных жителей, ремонта здесь не было с момента постройки дома», - уточнили в пресс-службе мэрии.

Во дворе уложили новый асфальт, привели в порядок газон, сделали ограждение для детской площадки, а саму площадку обновили. Ремонт проводили на средства муниципальной субсидии.

Спикер Акатаев в своем Telegram-канале отметил, что ему приятно было высадить дерево в этом дворе, ведь, по его словам, оно будет радовать не одно поколение отдыхающих.

Напомним, что Коммунальный мост в Томске начнут асфальтировать, как только позволит погода.