«После дождя»: Коммунальный мост в Томске будут асфальтировать в хорошую погоду

Основание моста полностью готово к укладке дорожного полотна Фото: Пресс-служба мэрии Томска

Коммунальный мост начнут асфальтировать, как только наступит благоприятная погода, заверили в мэрии. Напомним, что асфальтирование отложили из-за дождей. Но подрядчик заверил, что договорился с заводом о быстрой поставке асфальта, как только погода улучшится.

«Основание моста полностью готово к укладке дорожного полотна», - прокомментировали в пресс-службе мэрии.

При этом другие работы на мосту не прекратились. Сейчас здесь красят металлоконструкции, обустраивают ливневку, устанавливают перильное ограждение и т.д. Асфальтирование же обещают завершить за несколько дней – когда погода позволит.

Напомним, что участок Московского тракта в Томске перекроют из-за ремонта теплосетей.