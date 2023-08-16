Участок по улице Московский тракт в Томске перекроют из-за ремонта теплосетей

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В Томске с 17 до 19 августа ограничат движение транспорта по улице Московский тракт. Это связано с работами на теплосетях, сообщает пресс-служба ТомскРТС.

«Специалисты СП «Тепловые сети» АО «ТомскРТС» в четверг, 17 августа, планируют приступить к работам по замене участка квартальных теплосетей, расположенного под проезжей частью улицы Московский тракт», — говорится в сообщении.

Специалистам предстоит заменить изношенный участок трубопровода, на котором выявлен дефект. Замена теплосети позволит вернуть горячее водоснабжение в домах, запитанных от этого участка, и избежать развития аварии зимой.

Так, на время работ с 9:00 четверга, 17 августа, до 20:00 субботы, 19 августа, движение огранича по улице Московский тракт на участке от Базарного переулка до улицы Максима Горького.

Томичей просят заранее выбирать объездные пути.