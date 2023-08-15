Томск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 августа 2023 14:28

«Армия-2023»: Томская область участвует в военно-техническом форуме

Семь предприятий и три вуза Томской области участвуют в форуме «Армия-2023»
Александра Тайбатрова
На стенде презентованы научно-технологические наработки региона в области ОПК

На стенде презентованы научно-технологические наработки региона в области ОПК

Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Томская область принимает участие в военно-техническом форуме «Армия-2023». Мероприятие проходит в конгрессно-выставочном центре «Патриот», в аэродроме «Кубинка» и на полигоне «Алабино». В пресс-службе администрации региона уточнили, что на томском стенде представлены семь предприятий и три вуза.

«На стенде презентованы научно-технологические наработки региона в области ОПК», - пояснили в пресс-службе обладминистрации.

Также томичи будут участвовать в круглых столах и панельных дискуссиях. Так, ТУСУР организует три круглых стола.