«Армия-2023»: Томская область участвует в военно-техническом форуме

На стенде презентованы научно-технологические наработки региона в области ОПК Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Томская область принимает участие в военно-техническом форуме «Армия-2023». Мероприятие проходит в конгрессно-выставочном центре «Патриот», в аэродроме «Кубинка» и на полигоне «Алабино». В пресс-службе администрации региона уточнили, что на томском стенде представлены семь предприятий и три вуза.

«На стенде презентованы научно-технологические наработки региона в области ОПК», - пояснили в пресс-службе обладминистрации.

Также томичи будут участвовать в круглых столах и панельных дискуссиях. Так, ТУСУР организует три круглых стола.