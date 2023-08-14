«Три круглых стола»: ТУСУР примет участие в форуме «Армия – 2023»

Первый круглый стол ТУСУР проведет 15 августа Фото: Ксения Высотина

ТУСУР проведет три круглых стола в рамках научно-деловой программы международного военно-технического форума «Армия – 2023». Как уточнили в пресс-службе вуза, круглые столы будут посвящены кибербезопасности и микроэлектронике. Также ТУСУР покажет свои перспективные разработки для оборонно-промышленного комплекса: они на форуме будут представлены на стенде Томской области.

Форум открывается 14 августа. Первый круглый стол ТУСУР проведет 15 августа, он будет посвящен теме использования ИИ для кибербезопасности. 17 августа тосмкий вуз проведет сразу два круглых стола. Один посвящен подготовке кадров и разработке инновационных проектов, а второй – приоритетам развития в сфере стандартизации электроники.

Что касается разработок, то среди представленных ТУСУРом будут автономный быстроразворачиваемый программно-аппаратный комплекс связи, мониторинга и телеметрии на базе беспилотных аэроплатформ, комплекс для поиска пропавших в лесу, ТЕМ-камеры и коаксиальную камеру.