Губернатор Томской области работает в эти дни в Республике Беларусь

Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Губернатор Томской области Владимир Мазур вместе с делегацией в эти дни в Республике Беларусь. Томская область и Республика Беларусь утвердили план сотрудничества на 2024-2026 годы, сообщает пресс-служба региона.

"Томичи и белорусы будут вместе развивать агропром и пищевую промышленность",- говорится в сообщении.

В администрации также добавили, что губернатор Владимир Мазур поручил томской мэрии перенять позитивный опыт коммунальщиков Гродно в уборке города и работе «Водоканала».