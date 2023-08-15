Асфальтирование Коммунального моста в Томске отложили из-за дождей

В Томске отложили укладку асфальта на Коммунальном мосту Фото: Анна Ковалёва

В Томске отложили асфальтирование Коммунального моста из-за погодных условий. Сегодня подрядчик заведет на мост необходимую технику, сообщили в мэрии со ссылкой на заммэра по архитектуре и строительству Алексея Макарова.

Напомним, с 15 августа планировалось начать асфальтировать вторую половину Коммунального моста. На мосту в районе девятой опоры устанавливали последний деформационный шов и перильные ограждения. Гидроизоляция уже выполнена.

«Дождливая погода и объявленное штормовое предупреждение внесли коррективы в наши планы. Сегодня подрядная организация заведет на Коммунальный мост необходимую технику, и как только погода позволит, приступит к асфальтированию», — сказал Макаров.

Он отметил, что работы могут начаться в ближайшие два дня. Мэрия договорилась с подрядчиком, что специалисты будут работать в несколько смен, чтобы выполнить асфальтирование в заявленные ранее сроки.

Открыть полноценное движение по мосту рассчитывают также к сентябрю.