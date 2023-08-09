Асфальтировать вторую половину Коммунального моста в Томске начнут 15 августа

Сейчас на мосту в районе девятой опоры устанавливают последний деформационный шов. Фото: Анна Ковалева

На следующей неделе, с 15 августа, подрядчик начнет асфальтировать вторую половину Коммунального моста, сообщает мэрия Томска. Сейчас на мосту в районе девятой опоры устанавливают последний деформационный шов, устанавливают перильные ограждения. А гидроизоляцию уже выполнили.

«Михаил Ратнер поручил подрядчику и профильному департаменту состыковать все работы и сократить сроки каждого этапа работ, чтобы в сентябре открыть движение по всем полосам Коммунального моста», - прокомментировали в пресс-службе мэрии.

Еще подрядчику предстоит демонтировать бетонные плиты и выровнять стыки на отремонтированной полосе. Сейчас ремонтом моста занимаются около 60 человек. Завтра должны привезти барьерные ограждения, которые будут устанавливать после укладки асфальта.