Томская область и Беларусь договорились о развитии сотрудничества до 2026 года

Документ подписали губернатор Владимир Мазур и министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Андрей Худык Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Томская области и Республика Беларусь договорились продолжать сотрудничество. По информации пресс-службы администрации региона, 14 августа соответствующую «дорожную карту» подписали губернатор Владимир Мазур и министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Андрей Худык, который представлял правительство республики.

«За последние три года мы много сделали вместе в сфере сельского, лесного хозяйства и пищевой промышленности», — отметил губернатор Томской области Владимир Мазур, поблагодарив белорусскую сторону за открытость и готовность делиться опытом.

Регион планирует развивать сотрудничество с республикой в науке и технологиях, а также в промышленной кооперации.

Подписанная «дорожная карта» рассчитана до 2026 года. Томская область планирует экспортировать белорусскую технику, а также экспортировать и импортировать сельхозсырье, продовольствие. Также в планах – стажировки пчеловодов, ягодоводов и т.д.

Ранен губернатор Мазур пожелал томичам продуктивной рабочей недели из Гродно.