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НовостиОбщество14 августа 2023 9:07

«Всем хорошей недели: томский губернатор Мазур работает в Беларуси

Томский губернатор Мазур пожелал томичам хорошей недели из Гродно
Александра Тайбатрова
Делегация Томской области будет работать в Беларуси три дня. Фото: Telegram-канал Владимира Мазура

Делегация Томской области будет работать в Беларуси три дня. Фото: Telegram-канал Владимира Мазура

Губернатор Томской области пожелал жителям региона продуктивной рабочей недели из Беларуси. Обращение он опубликовал в своем Telegram-канале. В соседней стране губернатор находится с рабочей поездкой, и, по его словам, первый день он проводит в Гродно.

«Делегация будет работать здесь три дня», - уточнил Владимир Мазур.

Сообщается, что в состав делегации вошли около 30 человек, большинство из которых представляют бизнес и научно-образовательное сообщество. Также вместе с губернатором в Беларусь поехали его заместители Людмила Огородова и Василий Потёмкин.

14 и 15 августа томичи будут работать в Минске.

Напомним, что в конце мая делегация из Беларуси приезжала в Томск.