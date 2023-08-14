В Томске появится мурал в память о погибшем журналисте Александре Сакалове

Фото: телеграм-канал "Але, это Сакалов"

В Томске на улице Гагарина,29а появится мурал памяти погибшему блогеру и журналисту Александру Сакалова. Об этом сообщается в телеграмм-канале «Але, это Сакалов».

«Теперь, когда место официально согласовано, можем рассказать, что скоро в Томске будет мурал памяти Саши Сакалова. Он появится в центре города на стене здания на улице Гагарина, 29а. Эскиз для него уже готов и в ближайшее художники начнут готовить стену и переносить изображение», — рассказали коллеги журналиста.

Будущий эскиз разработала новосибирская художница Айгуль Омуралиева.

На подготовку эскиза и работы потратят собранные томичами на похороны Александра — 194 тысячи рублей, оставшиеся 150 тысяч рублей пойдут на установку памятника и благоустройство могилы.

Помощь в подготовке и реализации идеи мурала оказывает команда фестиваля «Выход в город» и организаторы агентства Street Vision Иван Ларионов и Ксения Кудинова. Также в создании арт-объекта принимают участие журналисты и друзья Александра.

Напомним, что известный томский блогер и журналист Александр Сакалов скончался 15 мая 2023 года на 42-м году жизни из-за цирроза и недостаточности. Был похоронен на кладбище в селе Воронино.