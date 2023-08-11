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НовостиОбщество11 августа 2023 12:03

Переулок Проектируемый в Томске перекроют на месяц для ремонта сетей

Участок переулка будет закрыт до 9 сентября
Александра Тайбатрова
Пока идет ремонт, в переулке установят временные дорожные знаки

Пока идет ремонт, в переулке установят временные дорожные знаки

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Томске на месяц перекроют переулок Проектируемый, предупредили в мэрии города. Ограничения на участке от переулка Островского до Дальне-Ключевской улицы будет действовать с 11 августа до 9 сентября.

«Томсководоканал» проведет здесь аварийное восстановление водовода», - пояснили в пресс-службе мэрии.

Пока идет ремонт, в переулке установят временные дорожные знаки, которыми и следует руководствоваться. Мэрия просит томичей помнить об этой информации при поездках по Томску.

Напомним, что до 15 августа в Томске перекрыт участок улицы Савиных из-за раскопок.