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НовостиОбщество10 августа 2023 7:44

Участок улицы Савиных в Томске перекрыли до 15 августа из-за раскопок

Дорогу перекрыли на участке улицы Савиных
Алёна Мищенко
В Томске перекрыли участок улицы Савиных

В Томске перекрыли участок улицы Савиных

Фото: Алёна Мищенко

В Томске до 15 августа перекрыто движение на участке по улице Савиных. Это связано с аварийными работами «ТомскРТС», сообщили в мэрии.

Движение перекрыли до 20:00 15 августа на участке улицы Савиных от улицы Советской до проспекта Ленина.

«АО «Томск РТС» ведет здесь аварийное восстановление тепломагистрали», — говорится в сообщении.

Движение будет осуществляться в соответствии с временными знаками.

Томичей просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов.