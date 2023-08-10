Участок улицы Савиных в Томске перекрыли до 15 августа из-за раскопок

В Томске перекрыли участок улицы Савиных Фото: Алёна Мищенко

В Томске до 15 августа перекрыто движение на участке по улице Савиных. Это связано с аварийными работами «ТомскРТС», сообщили в мэрии.

Движение перекрыли до 20:00 15 августа на участке улицы Савиных от улицы Советской до проспекта Ленина.

«АО «Томск РТС» ведет здесь аварийное восстановление тепломагистрали», — говорится в сообщении.

Движение будет осуществляться в соответствии с временными знаками.

Томичей просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов.