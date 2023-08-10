«Многие ждали»: спикер гордумы Томска не стал претендовать на пост мэра

Чингис Акатаев подготовил пакет документов и даже разработал программу с планами развития Томска. Фото: Анна Ковалева

После завершения приема заявок на конкурс на пост мэра Томска спикер гордумы Чингис Акатаев в своем Telegram-канале объяснил, почему он не стал заявляться. По его словам, многие ждали, что Акатаев поборется за кресло градоначальника.

«С самого начала я говорил, что готов взять на себя эту ответственность, если мне поступит такое предложение от губернатора», - написал Чингис Акатаев.

Он признался, что подготовил пакет документов и даже разработал программу с планами развития Томска. Но губернатор Томской области Владимир Мазур поддержал другого кандидата – вице-мэра Омска Дмитрия Махиню. Именно губернатор, как отметил в сообщении Акатаев, несет ответственность за весь регион.

Спикер пожелал всем, кто подал документы на конкурс, успешно пройти отбор комиссии. Кто станет мэром Томска, решат депутаты в сентябре. Напомним, что на пост претендуют восемь кандидатов.