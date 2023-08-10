В Кривошеинском районе отремонтировали дороги после вмешательства прокуратуры

Прокуратура Главе Кривошеинского сельского поселения внесла представление Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Кривошеино прокуратура установила, что на пяти улицах дорожное покрытие имеет множество дефектов. По информации пресс-службы прокуратуры Томской области, речь про улицы Комсомольская, Коммунистическая, Ленина, Кирова и Октябрьская, на которых выявили много выбоин и просадок.

«В целях устранения выявленных нарушений прокуратура Главе Кривошеинского сельского поселения внесла представление», - говорится в сообщении пресс-службы облпрокуратуры.

После этого дороги привели в нормативное состояние.

Напомним, что ремонт дорог по нацпроекту в Томске выполнили почти на 80%.