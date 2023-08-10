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НовостиОбщество10 августа 2023 8:15

Почти 900 млн рублей: в Томске ремонтируют семь участков дорог по нацпроекту

Ремонт дорог по нацпроекту в Томске выполнен почти на 80%
Александра Тайбатрова
Начиная с понедельника, специалисты вели активные работы на улице Дальне-Ключевской

Начиная с понедельника, специалисты вели активные работы на улице Дальне-Ключевской

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске продолжают ремонтировать дороги по национальному проекту, напомнили в мэрии. В этом году ремонтируют семь участков дорог. Их готовность в мэрии оценили в 78%.

«Начиная с понедельника, специалисты вели активные работы на улице Дальне-Ключевской», - рассказали в мэрии и добавили, что за это время здесь уложили почти две тысячи квадратных метров асфальта.

Общая же площадь дорог, которые ремонтируют в этом году, составляет 153 тысячи «квадратов». На ремонт потратят 900 миллионов рублей, 300 из которых – из бюджета города, а остальные деньги предоставляет область. Помимо Дальне-Ключевской, ремонт идет на участках улиц Клюева, Беринга, Красноармейской, Алтайской, Киевской, и трассы Томск – Мариинск.

Напомним, что в Кривошеинском районе открылась площадка для сдачи норм ГТО.