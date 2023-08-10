Почти 900 млн рублей: в Томске ремонтируют семь участков дорог по нацпроекту

Начиная с понедельника, специалисты вели активные работы на улице Дальне-Ключевской Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске продолжают ремонтировать дороги по национальному проекту, напомнили в мэрии. В этом году ремонтируют семь участков дорог. Их готовность в мэрии оценили в 78%.

«Начиная с понедельника, специалисты вели активные работы на улице Дальне-Ключевской», - рассказали в мэрии и добавили, что за это время здесь уложили почти две тысячи квадратных метров асфальта.

Общая же площадь дорог, которые ремонтируют в этом году, составляет 153 тысячи «квадратов». На ремонт потратят 900 миллионов рублей, 300 из которых – из бюджета города, а остальные деньги предоставляет область. Помимо Дальне-Ключевской, ремонт идет на участках улиц Клюева, Беринга, Красноармейской, Алтайской, Киевской, и трассы Томск – Мариинск.

Напомним, что в Кривошеинском районе открылась площадка для сдачи норм ГТО.