«Тихо так»: Виктория Дайнеко снимет клип в Томске

Съемки проходят в Томске 10 и 11 августа Фото: Иван МАКЕЕВ

Известная певица, победительница одного из сезонов проекта «Фабрика звезд» Виктория Дайнеко снимет свой новый клип в Томске. По информации пресс-службы администрации Томской области, это будет клип на песню «Тихо так», которую презентуют на фестивале «Таврида.ART» 19 августа. Снимать его певица будет вместе с томской командой ЮДИ.

«Участники томской танцевальной команды ЮДИ в качестве сценаристов, актёров и операторов клипа, в котором зрители увидят элементы знаменитого шоу с двадцатилетней историей», - рассказали в пресс-службе обладминистрации.

Съемки проходят в Томске 10 и 11 августа. Площадок будет несколько, в том числе Большой концертный зал и улицы Томска.

Напомним, что томское издательство впервые в мире выпустит новые комиксы про черепашек-ниндзя.