Томское издательство впервые в мире выпустит новые комиксы про черепашек-ниндзя

Оформившим предзаказ обещают бонус: книгу «Вечная война» Фото: Андрей АБРАМОВ

Издательство из Томска планирует первым в мире выпустить финальную историю черепашек-ниндзя. В сообществе «Illusion Studios» анонсировали сбор средств на выпуск комплекта книг, которыми и завершатся приключения черепашек-ниндзя на русском языке. Также обещают бонус: книгу «Вечная война».

Эту историю анонсировали еще в 1996 году, но вскоре создатели решили закрыть серию. Потом к идее выпуска «Вечной войны» вернулись уже в 2009 году, но тогда права на черепашек продали, и этот проект свернули.

Томское издательство несколько лет поддерживало связь с создателями проекта, и в результате художник Крис Аллан согласился доработать имеющийся материал. Именно этот комикс и станет бонусом для тех, кто сделает предзаказ.