Спортивная площадка открылась в Кривошеинском районе для сдачи нормативов ГТО

Фото: администрация Томской области

В селе Никольское Кривошеинского района Томской области отрылся новая спортивная площадка благодаря нацпроекту, сообщили в обладминистрации.

«Новая спортивная площадка в селе Никольское построена благодаря региональному проекту «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография»», — говорится в сообщении.

Площадку установили на территории Никольской основной школы. Ее оснастили комплектом спортивно-технологического оборудования для тренировок и тестирования по выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

На площадке есть уличные тренажеры, стенка для метания, турники, брусья, гимнастическая и спортивная скамьи, шведская стенка, комплекс для воркаута и другое.