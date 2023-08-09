Жители Томской области остались без импортных тестов для диагностики аллергии Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО

Врачи временно перестали проводить аллергологические исследования с использованием технологии ImmunoCap в детской областной больнице с конца 2022 года из-за прекращения поставок реактивов в Россию, сообщили в департаменте здравоохранения Томской области.

В облздраве со ссылкой на главврача областной детской больницы Елены Тимошиной отметили, что данное аллергологическое исследование не проводится из-за отсутствия реактивов. Шведский производитель Phadia AB, Thermo Fisher Scientific с февраля 2022 года перестал поставлять заказы в Россию.

«Ограничение установлено на неопределенный срок, и до настоящего времени ситуация не изменилась», — говорится в сообщении.

Кроме того, ранее закупленные медучреждением реактивы для ImmunoCAP были использованы в полном объеме еще в августе 2022 года. Администрация больницы вовремя заключила договоры с официальным дистрибьютером поставщика АО «СОЛТ» на поставку новых партий реактивов. Все необходимые заявки поданы, однако не были исполнены.

В департаменте также добавили, что проблема с поставкой реактивов для Immuno Cap существует по всей стране, в том числе и в частных лабораториях. Специалисты продолжают поиск альтернативных вариантов.