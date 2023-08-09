Томские выпускники смогут сдать ЕГЭ в сентябре

Также сдать экзамены ОГЭ смогут выпускники 9 классов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Томские выпускники, которые не смогли сдать ЕГЭ в основном период или получили слишком низкие баллы, могут пройти экзамен в дополнительные дни в сентябре. Также сдать экзамены ОГЭ смогут выпускники 9 классов.

«ЕГЭ по русскому языку состоится 6 сентября, математике базового уровня — 12 сентября», - говорится в сообщении пресс-службы администрации Томской области.

Резервный день для обоих экзаменов – 19 сентября.

Дополнительный день сдачи ОГЭ по математике состоится 4 сентября, по русскому – 7 сентября, по географии, физике, биологии, истории – 12 сентября, а по информатике, литературе, иностранным языкам, химии, обществознанию – 15 сентября. Резервные дни сдачи ОГЭ – с 19 по 23 сентября.

Чтобы сдавать экзамены в эти дни, нужно подавать заявление, в котором указываются предметы. Сделать это может сам выпускник или его родители, законные представители.

Ранее томские вузы поделились цифрами приема студентов.