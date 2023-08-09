Приемная кампания-2023: томские вузы зачислили первокурсников

Приемная кампания 2023 года подходит к концу Фото: Ксения Высотина

Приемная кампания 2023 года подходит к концу, и томские вузы начали публиковать списки поступивших на первый курс и в магистратуру.

Так, в Томский политехнический университет в первую волну зачислили более 1700 абитуриентов. Также в пресс-службе вуза сообщили, что ранее было зачислено чуть более 1000 студентов в рамках «нулевой» волны бакалавриата и «первой» волны магистратуры.

В СибГМУ сообщили, что у них заняты 100% бюджетных мест на бакалавриате и специалитете. А в ТГАСУ на бюджет зачислили чуть более 1000 студентов по программам бакалавриата и специалитета, 118 магистрантов. В ТГУ, ТГПУ списки поступивших также опубликованы. На сайте каждого вуза можно найти информацию о зачисленных на первый курс.