Прямой авиарейс из Томска в Омск могут запустить в августе

Самолет из Томска в Омск могут запустить в августе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стало известно, что Росавиация внесла в список субсидируемых региональных маршрутов рейс авиакомпании «ЮВТ-Аэро» Томск — Омск. Перелеты до ближайшего региона могут начать осуществляться с августа по декабрь.

Рейс из Томска в Омск будет выполнять авиакомпания «ЮВТ Аэро» до 31 декабря два раза в неделю на самолётах CRJ-200.

Часть затрат на осуществление перевозок будет компенсироваться из федерального бюджета.

В расписании томского и омского аэропортов и в полетной программе авиакомпании «ЮВТ-Аэро» такого рейса нет. Купить билет также невозможно.

Напомним, что прямые авиарейсы из Томска в Омск планировали запустить еще в июне 2023 года. Рейс был внесен в сезонное расписание аэропорта Омска. Выполнять полеты планировалось авиакомпанией из Татарстана «ЮВТ Аэро». Ранее прямых рейсов по данному маршруту не выполнялось.