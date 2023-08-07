В школе села Тогур Томской области отремонтировали спортзал на 75%

С 1 сентября тогурские школьники будут заниматься в обновленном спортзале Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В селе Тогур Томской области завершается ремонт крыши спортивного зала местной школы. Как рассказали в администрации региона, готовность ремонта оценивают в 75%.

«С 1 сентября тогурские школьники будут заниматься в обновленном спортзале», - заверили в обладминистрации.

Ремонт в тогурской школе идет по графику. А с 2020 по 2022 годы в Томской области отремонтировали спортзалы в пяти сельских школах.

Напомним, что лицей №8 Томска откроется после 4-летнего ремонта.