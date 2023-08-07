Фестиваль искусства и чтения «ТОМ» пройдет в Томске 8-10 сентября

Фестиваль приурочен к 145-летию ТГУ и 10-летию Сибирского филиала ГМИИ. Фото: Дарья Черникова

Осенью, с 8 по 10 сентября, в Томске состоится фестиваль искусства и чтения «ТОМ». Его организаторы – Томский госуниверситет и Сибирский филиал Государственного музея изобразительных искусств им. Пушкина. Фестиваль приурочен к 145-летию ТГУ и 10-летию Сибирского филиала ГМИИ.

«В течение трех дней на территории университета будут работать три площадки: дискуссионно-образовательная, ярмарочная и семейная», - говорится в сообщении на сайте ТГУ.

Книжный фестиваль уже проходил в Томске в мае 2022 года. А на грядущем фестивале любители литературы и профессионалы сферы культуры совместно погрузятся в атмосферу общения, обмена знаниями и идеями. В программе фестиваля – большая книжная ярмарка, презентации проектов, открытые дискуссии, мастер-классы по каллиграфии и книжной иллюстрации, спектакли, инсталляция, концерт и т.д.

А в августе над Томском можно будет увидеть метеорный поток Персеиды.