Над Томском ожидается пик метеорного потока Персеиды в августе

Томичи смогут наблюдать самый ярки звездопад в августе Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 12 по 13 августа жители Томска смогут наблюдать за потоком Персеиды. Как сообщают «Аргументы и Факты — Томск» со ссылкой на астронома-наблюдателя областного планетария Евгения Парфенова, лучше всего наблюдать за звездопадом за городом, где нет искусственного освещения.

Как спрогнозировал астроном, томичи смогут наблюдать метеорный поток с 12-13 августа. Пик активности потока, достигающий 100 метеоров в час, продлится около семи часов.

По словам Парфенова, наблюдать за потоком можно на протяжении ночи с 12 на 13 августа и с 13 на 14 августа.

Для наблюдения за звездопадом лучше выехать за город, где нет искусственного освещения.

Метеорный поток Персеиды образуется в результате прохождения Земли через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой Свифта — Таттла. Мельчайшие частицы, размером с песчинку, сгорают в земной атмосфере, образуя «звёздный дождь». Явление это можно наблюдать каждое лето. Поток Персеиды проявляет активность с 17 июля по 24 августа, пик его приходится обычно на 10 - 13 августа.