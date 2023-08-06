Новое граффити появилось в Томске возле спортшколы «Юность»

На граффити изображены мультяшные персонажи. Фото: скриншот видео мэрии Томска

Возле спортивной школы «Юность» на улице К. Маркса в Томске создали новое граффити, об этом сообщается в Telegram-канале мэрии. Судя по опубликованному мэрией видео, на граффити изображен дракон и другие «мультяшные» персонажи.

«Рисунок решил сделать местный предприниматель», - рассказали в пресс-службе мэрии.

Известно, что этот предприниматель сдает в аренду летний и зимний спортивный инвентарь. А с помощью рисунка он решил украсить вагончик, в котором оборудование хранится. «Мультяшное» граффити предприниматель называет «летним». А в холодное время на другой стороне вагончика, где зимой работает каток, возможно, создадут еще одно граффити.

Напомним, что около 150 томичей поучаствовали в уборке набережной реки Ушайки, где начали рисовать новый мурал.