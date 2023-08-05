Около 150 жителей Томска приводили в порядок набережную реки Ушайка

Фото: Пресс-служба мэрии Томска

Фестиваль чистоты собрал сегодня, в субботу, порядка 150 участников. Люди разных возрастов пришли в центр, чтобы вместе преобразить город. Об этом рассказал и.о. мэра Томска Михаил Ратнер в Telegram-канале городской администрации.

Фото: Пресс-служба мэрии Томска

Градоначальник отметил, что в рамках акции художники приступили к созданию мурала, посвященного истории Томска.

«Добровольцы помогут – закрасят надписи, «тэги», соберут мусор на набережной. Считаю, что каждый томич может и должен принимать участие в подобных акциях. Для этого не обязательно в определенный день приезжать куда-то, достаточно просто держать в чистоте территорию вокруг себя», - отметил и.о. мэра.

Фото: Пресс-служба мэрии Томска

В пресс-службе добавили, что в фестивале наряду с обычными гражданами приняли участие и представители местной власти – сотрудники администрации.

Фото: Пресс-служба мэрии Томска

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