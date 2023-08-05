В Томске организовали фестиваль чистоты «Чисто Томск»

Фото: Пресс-служба мэрии Томска

Сегодня, 5 августа, в Томске проводят ежегодный фестиваль чистоты. В акции «Чисто Томск», которая проходит на Набережной реки Ушайка, участвуют сотрудники мэрии и общественники. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Горожане восстанавливают элементы уличных конструкций после того, как их повредили вандалы – закрашивают надписи и рисунки. Приводят в порядок подпорные стенки вдоль Ушайки, подрезают поросль, а также убирают мусор с городских территорий.

Кроме того, стену мост-трубы украшают граффитисты, которые участвуют в фестивале «Выход в город». Они создают мурал, посвященный легенде о детях князей Тояна и Басандая - Томе и Ушае..

«Эскиз разработала известный художник-иллюстратор Анна Турченко, он прошел согласование экспертного сообщества», - прокомментировали в мэрии.

Ранее «Комсомольская правда – Томск» рассказала, что в Томской области пройдет межрегиональный фестиваль «Этюды Севера»

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