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НовостиОбщество5 августа 2023 3:11

Томский район подготавливают к отопительному сезону 2023-2024

Масштабные работы ведут в 8 поселениях
Анна Ковалёва

Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Томский район почти полностью готов к новому отопительному сезону. Работают 58 котельных, в летнее время на них регулярно проводят профилактику. Об этом рассказали в пресс-службе региональной администрации.

Как уточнили местные власти, крупные работы проводят в Воронинском, Калтайском, Мирненском, Моряковском, Новорождественском, Октябрьском, Рыбаловском поселениях.

«Самые масштабные работы идут в поселке Зональная Станция, где по концессионному соглашению к отопительному сезону появится новая газовая котельная. Также специалисты выполнят ремонт основной трансформаторной подстанции», - рассказали в администрации.

В пресс-службе добавили, что в районной администрации специалисты организуют заседания штаба по подготовке к зиме каждую неделю.

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