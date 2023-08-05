В Томске 5 августа столбик термометра поднимется до отметки +28 градусов

Фото: Анна Ковалёва

5 августа, в субботу, в Томске температура воздуха прогреется до +26…+28°С. Ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Данные предоставил Томский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Ветер северо-восточный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.», - говорится в сообщении.

Днем в областном центре прогнозируют небольшие дожди и грозы.

По области также ожидается переменная облачность, утром в некоторых районах – туманы.

Ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 3-8 м/с. Местами ожидаются порывы до 14 м/с.

Воздух в регионе прогреется до +23…+28°С.

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