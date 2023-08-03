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НовостиОбщество3 августа 2023 5:14

Прокуратура обжалует приговор главе Томского района Терещенко

Терещенко назначили 4 года колонии строгого режима
Алёна Мищенко
Фото: Дмитрий Еланаков/ АиФ-Томск

Фото: Дмитрий Еланаков/ АиФ-Томск

Прокуратура Томской области намерена обжаловать приговор главе Томского района Александру Терещенко по делу о даче взятки директору банка.

Напомним, что Ленинский районный суд признал Терещенко виновным в даче крупной взятки. Отстраненному от должности главе района назначили четыре года лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 24 млн рублей.

По версии обвинения, с ноября 2016 года по декабрь 2017 года два предпринимателя, один из которых позже стал главой Томского района, дали взятку в размере более 8 млн рублей — рублями, долларами США и автомобилем «Toyota Camry» директору регионального филиала государственного банка.

«Прокуратура обжалует приговор по уголовному делу в отношении Александра Терещенко в связи с чрезмерной мягкостью назначенного наказания», — сообщили в прокуратуре.

Ранее гособвинение просило обвиняемому 10 лет колонии строгого режима со штрафом в размере 4-кратной суммы взятки, то есть свыше 32 млн рублей, а также с лишением права 6 лет заниматься управленческой деятельностью.