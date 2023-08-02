Главе Томского района Терещенко дали 4 года колонии за взятку директору банка

Фото: Дмитрий Еланаков/ АиФ-Томск

Отстраненного главу Томского района Алекснадра Терещенко признали виновным в даче крупной взятки и приговорили к 4 годам колонии строго режима и штрафу в размере 24 млн рублей, передает корреспондент «АиФ-Томск» из зала суда.

Напомним, в январе 2023 года стало известно, что отстраненного от должности главу Томского района Томской области Александра Терещенко обвинили в даче крупной взятки бывшему директору регионального филиала одного из коммерческих банков. Прокуратура предложила назначить Терещенко 10 лет колонии строго режима.

По версии обвинения, с ноября 2016 года по декабрь 2017 года Терещенко и Агеев один из которых позже стал главой Томского района, дали взятку в размере более 8 млн рублей — рублями, долларами США и автомобилем «Toyota Camry» директору регионального филиала государственного банка. Взятка передавалась за принятие банком решений о заключении двух мировых соглашений по делу о взыскании задолженности по кредитному договору с организации.

Уголовное дело в отношении главы Томского района Александра Терещенко и предпринимателя Сергея Агеева рассматривали в Ленинском районном суде.

В среду, 2 августа, суд признал Александра Терещенко виновным в даче крупной взятки и приговорил к четырем года колонии строгого режима и штрафу в 24 миллиона рублей.

В отношении Сергея Агеева суд прекратил уголовное дело из-за его раскаяния.

Напомним, что в отношении главы Томского района это второе уголовное дело. В ноябре 2022 года его отстранили от должности из-за обвинения в подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями по делу о школе в селе Корнилово.