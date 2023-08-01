Схема движения автобуса №4 изменится в Томске со 2 по 20 августа

В Томске маршрутка №4 изменит схему движения Фото: Ксения Высотина

В Томске до 20 августа изменится схема движения автобуса №4. Об этом предупредили в мэрии города.

Схема движения изменится со 2 по 20 августа на время строительства ливневой канализации на съезде с Коммунального моста.

Так, при движении в сторону Московского тракта автобусы поедут по Шегарскому тракту — улице Нахимова и далее по маршруту.

Томичам необходимо учитывать эту информацию при планировании маршрутов.

Напомним, также со 2 по 20 августа ограничат движение большегрузов на съезде с Коммунального моста на Московский тракт.