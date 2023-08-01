Томск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 августа 2023 11:15

Схема движения автобуса №4 изменится в Томске со 2 по 20 августа

Схема изменится на время строительства ливневой канализации на съезде с Коммунального моста
Алёна Мищенко
В Томске маршрутка №4 изменит схему движения

В Томске маршрутка №4 изменит схему движения

Фото: Ксения Высотина

В Томске до 20 августа изменится схема движения автобуса №4. Об этом предупредили в мэрии города.

Схема движения изменится со 2 по 20 августа на время строительства ливневой канализации на съезде с Коммунального моста.

Так, при движении в сторону Московского тракта автобусы поедут по Шегарскому тракту — улице Нахимова и далее по маршруту.

Томичам необходимо учитывать эту информацию при планировании маршрутов.

Напомним, также со 2 по 20 августа ограничат движение большегрузов на съезде с Коммунального моста на Московский тракт.