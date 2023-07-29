Большегрузам перекроют съезд с Коммунального моста на Московский тракт в августе

На данном участке выставят соответствующие знаки и бетонные блоки Фото: Анна Ковалёва

В Томске со 2 по 20 августа ограничат движение большегрузов на съезде с Коммунального моста на Московский тракт из-за работ по строительству ливневой канализации, предупредили в мэрии.

«Со 2 по 20 августа для выполнения работ по строительству ливневой канализации в рамках капитального ремонта Коммунального моста будет запрещено движение большегрузов на съезде с Коммунального моста на Московский тракт», — говорится в сообщении.

На данном участке выставят соответствующие знаки и бетонные блоки, а полосу движения сузят для движения легковых автомобилей.

Томичей просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов.