Большегрузам перекроют съезд с Коммунального моста на Московский тракт в августе

На данном участке выставят соответствующие знаки и бетонные блоки
Фото: Анна Ковалёва
В Томске со 2 по 20 августа ограничат движение большегрузов на съезде с Коммунального моста на Московский тракт из-за работ по строительству ливневой канализации, предупредили в мэрии.
«Со 2 по 20 августа для выполнения работ по строительству ливневой канализации в рамках капитального ремонта Коммунального моста будет запрещено движение большегрузов на съезде с Коммунального моста на Московский тракт», — говорится в сообщении.
На данном участке выставят соответствующие знаки и бетонные блоки, а полосу движения сузят для движения легковых автомобилей.
Томичей просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов.