Жители Томской области могут подать жалобы и иски в суд через систему МФЦ

Фото: интернет-портал "Правосудие"
Теперь подать исковые заявления в суд жители Томской области могут через Многофункциональный центр. В его отделениях стал доступен портал автоматизированной госсистемы «Правосудие». Об этом сообщила пресс-служба региональной администрации.
Как уверили специалисты единой информационной системы судов общей юрисдикции и Судебного департамента при Верховном Суде РФ, все персональные данные пользователей будут сохраняться в тайне.
Чтобы воспользоваться новой платформой, жителям региона следует зарегистрироваться на сервисе «Госуслуги» и обратиться в «Мои документы». Далее можно подать иск, жалобу, ходатайство, документы об уплате госпошлины, оформить доверенность или судебный приказ. Сотрудники МФЦ помогут составить и распечатать нужные файлы.
Как подчеркнули в пресс-службе обладминистрации, отсканированные образцы документов будут удалены. Это предусмотрено для того, чтобы обезопасить заявителя от утечки его персональных данных.
Напомним, ранее «Комсомольская правда – Томск» рассказала, что контакт-центр регионального МФЦ перешел на круглосуточный режим работы.