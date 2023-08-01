Жители Томской области могут подать жалобы и иски в суд через систему МФЦ

Фото: интернет-портал "Правосудие"

Теперь подать исковые заявления в суд жители Томской области могут через Многофункциональный центр. В его отделениях стал доступен портал автоматизированной госсистемы «Правосудие». Об этом сообщила пресс-служба региональной администрации.

Как уверили специалисты единой информационной системы судов общей юрисдикции и Судебного департамента при Верховном Суде РФ, все персональные данные пользователей будут сохраняться в тайне.

Чтобы воспользоваться новой платформой, жителям региона следует зарегистрироваться на сервисе «Госуслуги» и обратиться в «Мои документы». Далее можно подать иск, жалобу, ходатайство, документы об уплате госпошлины, оформить доверенность или судебный приказ. Сотрудники МФЦ помогут составить и распечатать нужные файлы.

Как подчеркнули в пресс-службе обладминистрации, отсканированные образцы документов будут удалены. Это предусмотрено для того, чтобы обезопасить заявителя от утечки его персональных данных.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Томск» рассказала, что контакт-центр регионального МФЦ перешел на круглосуточный режим работы.