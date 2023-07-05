Контакт-центр МФЦ Томской области перешел на круглосуточный режим работы

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С 1 июля 2023 года контакт-центр регионального МФЦ «Мои документы» начал работать круглосуточно. Об этом сообщила пресс-служба администрации Томской области.

«Теперь ежедневно, в том числе в праздничные дни, специалисты проконсультируют жителей региона по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг», - говорится в сообщении.

В любое время жители могут получить от операторов МФЦ справочную информацию о работе региональных органов власти, включая способы записи на прием и номера горячих линий. Кроме того, обратиться можно и за получением первичной психологической помощи, поскольку на телефонной линии также работают психологи. При необходимости специалисты сообщат, где в дальнейшем можно получить квалифицированную поддержку людям, попавшим в затруднительные жизненные ситуации.

В администрации напомнили, что для жителей области работает и цифровой помощник МФЦ: чат-бот «Тома» в Telegram. Дополнительную информацию предоставляют по телефонам 8-800-350-08-50 и 8 (3822) 602-999.

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