Ввод жилья в Томской области вырос в 4 раза

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За полгода 2023 года в Томской области строительные организации ввели более 130 тысяч квадратных метров жилья. Показатель вырос в 4 раза, сообщили в Томскстате.

«Строительные организации Томской области бьют рекорды. За 6 месяцев 2023 года ими введено 134 тысяч квадратных метров жилья — в 4 раза больше, чем за тот же период прошлого года», — говорится в сообщении.

Всего было построено 29 жилых домов, из них 12 —восьмиэтажные и выше.

Новые жильцы получили ключи от 2 216 квартир. Больше всего жилья введено в Томске и Томском районе.

Напомним, в этом году динамика жилищного строительства превышает прошлогодние показатели. В 2022 года за первое полугодие в Томске было введено 51,1 тысячи квадратных метров, из них МКД - 11,8 тысячи квадратных метров, ИЖС - 39,3 тысячи квадратных метров жилья.