Объем ввода жилья в Томске в первом полугодии вырос в 2 раза

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В Томске за первые шесть месяцев 2023 года введено более 100 тысяч квадратных метров жилья. Как сообщила пресс-служба мэрии, в этом году динамика жилищного строительства в два раза выше чем в прошлом году.

«За первые шесть месяцев 2023 года в областном центре введено в эксплуатацию 101,5 тысячи квадратных метров жилья, из них многоквартирных жилых домов (МКД) - 66,9 тысячи квадратных метров, индивидуального жилья (ИЖС) - 34,6 тысячи квадратных метров (без учета ввода за июнь)», — говорится в сообщении.

В этом году динамика жилищного строительства в два раза превышает прошлогодние показатели. В 2022 года за первое полугодие в Томске было введено 51,1 тыс. кв. м, из них МКД - 11,8 тыс. кв. м, ИЖС - 39,3 тыс кв. м.

За шесть месяцев введено 9 многоквартирных домов, больше чем за весь 2022 год, тогда было введено 8 домов.

В 2023 году в Томске планируют ввести еще порядка 120 тысяч квадратных метров жилья.