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НовостиОбщество28 июля 2023 5:20

Мэр Омска Шелест высказался о решении его заместителя стать мэром Томска

Градоначальник назвал его профессиональным управленцем, а также ответственным человеком
Алёна Мищенко
Скрин: телеграм-канал Владимира Мазура

Скрин: телеграм-канал Владимира Мазура

Мэр Омска Сергей Шелест рассказал о своем заместителе Дмитрие Махине, который будет бороться за пост мэра Томска. Градоначальник назвал его профессиональным управленцем, а также ответственным человеком.

«Мой заместитель, директор департамента имущественных отношений Дмитрий Махиня, подал документы на выборы мэра Томска. Знаю его как настоящего профессионала, ответственного, трудолюбивого и неравнодушного человека», — сказал изданию «Аргументы и факты — Томск» Шелест.

Мэр города уверен, что если Махиня получит доверие томичей, то он приложит все усилия, чтобы достойно проявить себя на новом посту.

Напомним, 26 июля июля стало известно, что глава департамента имущественных отношений администрации Омска, вице-мэр города Дмитрий Махиня будет претендовать на пост мэра Томска. Кандидатуру омского чиновника поддержал губернатор Томской области Владимир Мазур. Глава региона назвал его настоящим профессионалом, «не связанным в Томске никакими интригами и обязательствами».