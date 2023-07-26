Чиновник из Омска Дмитрий Махиня станет кандидатом на пост мэра Томска

Фото: телеграм-канал Владимира Мазура

Губернатор Томской области Владимир Мазур поддержал кандидатуру омича Дмитрия Махиня, который будет бороться за пост мэр Томска. Об этом стало известно в телеграм-канале главы региона.

По словам Владимира Мазура, почти три года Томск живёт без градоначальника. Для города с населением в 600 тысяч человек — «это большой вызов». По мнению главы региона, многочисленные проблемы города не решит не один временный руководитель со статусом «и.о».

«Я нашёл человека, который к этому готов. Знакомьтесь: Дмитрий Махиня. Дмитрию Александровичу 40, он заместитель мэра Омска. Настоящий профессионал, не связанный в Томске никакими интригами и обязательствами», — представил кандидатуру Мазур.

Владимир Мазур уверен, что кандидатура Дмитрия Махиня подходит Томску.

«Независимый, волевой, способный не просто сохранить наши завоевания, но и придать новый импульс развитию Томска. Уверен, что нам вместе по силам с этой задачей справиться». — добавил глава региона.

Напомним, ранее в томских телеграм-каналах распространялась информация о том, что омский чиновник собирается претендовать на пост мэра Томска.