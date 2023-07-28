Ученые ТГУ начали производить огнезащитную добавку из перьев и пуха

Фото: пресс-служба ТГУ

На химическом факультете Томского государственного университета тестируют новую технологию переработки пухо-перьевых отходов. В результате ученые получают кератинсодержащую сбстанцию. Она становится основной огнезащитной добавки, которой пропитывают ткани и дерево. Об этом сообщила пресс-служба ТГУ.

«Обычно вещества, содержащие азот, при горении образуют азот в виде газа, который разбавляет горючую среду. Кератин при горении образует смесь негорючих газов (азот, углекислый газ) и воду, которые препятствуют поддержанию огня, тем самым останавливая процесс горения», - уточнили в пресс-службе.

По словам ученых, новая технология уникальна тем, что не требует полностью подвергать кератин деградации. Таким образом, уменьшаются энергетические и финансовые затраты.

Применение инновационного способа переработки пуха и пера поможет решать 2 задачи: делать из отходов полезные продукты и восполнять при этом дефицит подсанкционных огнезащитных добавок.

Ранее «Комсомольская правда – Томск» рассказала, что абитуриентам ТГАСУ гарантируют зачисление по четырем направлениям подготовки.