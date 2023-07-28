Абитуриентам ТГАСУ гарантируют зачисление по четырем направлениям подготовки

Фото: пресс-служба ТГАСУ

В рамках реализации нацстратегии развития Томский государственный архитектурно-строительный университет запустил программу по повышению престижа строительных специальностей. В связи с этим студентам, которые набрали большое количество баллов при поступлении, назначат повышенную стипендию. Об этом сообщила пресс-служба региональной администрации.

Предусмотрены и другие меры поддержки. Так, выпускникам школ, набравшим проходные баллы и не попавшим на бюджет, гарантируется оплата обучения.

«Акция распространяется на четыре программы подготовки: 08.03.01 «Строительство», 08.05.01 «Строительство уникальных зданий и сооружений» на дорожно-строительном факультете, 20.03.01 «Техносферная безопасность» и 21.03.02 «Землеустройство и кадастры», - уточняется в сообщении.

В пресс-службе университета добавили, что количество мест ограничено. Акция будет действовать до конца июля. Двери приемной комиссии открыты по будням с 9:00 до 18:00.

ТГАСУ также поддержал инициативы ряда других высших учебных заведений Томска, разработав новые образовательные программы и установив сотрудничество с партнерами-работодателями.

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