Томские вузы заняли 6 и 10 место в рейтинге университетов по итогам 2023 года

ТГУ занял в рейтинге шестое место, а ТПУ – десятое. Фото: Елена Мануйлова

По итогам 2023 года два томский вуза – ТГУ и ТПУ вошли в топ-10 национального рейтинга университетов, составленного Интерфакс. ТГУ занял в нем шестое место (805 баллов), а ТПУ – десятое (736 баллов). При этом оба вуза свои позиции в рейтинге, по сравнению с прошлым годом, улучшили.

«Деятельность университетов оценивалась по шести параметрам: образование, исследования, социальная среда, сотрудничество, инновации и предпринимательство, бренд», - говорится в сообщении о результатах оценки.

В 2022 году ТГУ занимал в рейтинге восьмое место, а ТПУ – разделил 11 и 12 место с университетом ИТМО.

Всего в рейтинге по итогам 2023 года участвовали 368 вузов. ТУСУР в нем занял 51 место, СибГМУ – 70-71 место, ТГПУ – 86-92 место и ТГАСУ – 120-122 место.

Напомним, что в ТПУ появились вакансии для будущих магистрантов.