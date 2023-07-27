В Томске в День ВДВ не будут отключать городские фонтаны

В Томске не будут отключат фонтаны на День ВДВ Фото: Алёна Мищенко

В Томске в День Воздушно-десантных войск не планируют отключать фонтаны. Об этом сообщает tomsk.mk.ru со ссылкой на мэрию города.

В ближайшую среду, 2 августа, томичи отметят 93-летие Дня Воздушно-десантных войск.

Традиционно в день празднования ВДВ в России бывшие сослуживцы-десантники встречаются в парках или скверах, предварительно надев тельняшки и береты и иногда купаются в фонтанах.

Как сообщили в пресс-службе администрации Томска, фонтаны в следующую среду отключать не планируют.

Отметим, что в соседнем Новосибирске 2 августа на весь день отключат все городские фонтаны, а некоторые из них будут полностью осушены.

Напомним, в 2022 году в День Воздушно-десантных войск в Томске состоялись праздничное шествие и автопробег.