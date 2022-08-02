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Общество2 августа 2022 9:01

В Томске прошло шествие десантников в честь Дня ВДВ

В митинге приняли участие около 1 тысячи человек
Ксения Высотина
Фото: Алена Мищенко/Сиб.ФМ

Фото: Алена Мищенко/Сиб.ФМ

В Томске состоялось шествие десантников в честь Дня ВДВ. В митинге приняли участие около 1 тысячи человек.

Фото: Алена Мищенко/Сиб.ФМ

Фото: Алена Мищенко/Сиб.ФМ

Томичи с флагами прошли от СФТИ до Лагерного сада. На время шествия в центре Томска ограничили движение. Ветераны возложили цветы к Мемориалу погибшим в Афганистане.

Фото: Алена Мищенко/Сиб.ФМ

Фото: Алена Мищенко/Сиб.ФМ

Помимо шествия в Томске также прошел автопробег.

Фото: Алена Мищенко/Сиб.ФМ

Фото: Алена Мищенко/Сиб.ФМ

Многие томичи восторженно наблюдали за тем, как десантники отмечают свой праздник.

Фото: Алена Мищенко/Сиб.ФМ

Фото: Алена Мищенко/Сиб.ФМ

Фото: Алена Мищенко/Сиб.ФМ

Фото: Алена Мищенко/Сиб.ФМ

Фото: Алена Мищенко/Сиб.ФМ

Фото: Алена Мищенко/Сиб.ФМ

Фото: Алена Мищенко/Сиб.ФМ

Фото: Алена Мищенко/Сиб.ФМ

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